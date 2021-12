Gisteravond was het balen voor Max Verstappen maar vandaag moet de knop om. Maar wat zal het devies zijn? Schade beperken of vol in de aanval op het bloedsnelle maar dus genadeloze Jeddah Corniche Circuit.

De Nederlandse F1-fan is wellicht op zoek naar strohalmen, waar kan hoop uit geput worden na De Touché in bocht 27? Verstappen verloor in de laatste linker de pole, met enkele tienden voorsprong blokkeerde hij in extremis zijn linkervoorwiel. Hij deed nog een poging het rondje te redden maar de muur gaf uiteindelijk niet mee. De botsing vernielde de ophanging rechtsachter en mogelijk meer. Een nieuwe versnellingsbak zou een straf van 5 plekken betekenen.

Christian Horner en Adrian Newey leken dat zich aan de pitmuur te beseffen en door de grond te willen zakken, vader Jos testte met gebalde vuisten het meubilair in de Red Bull-garage en zelfs tv-commentator Olav Mol moest even naar adem happen.

Foto: Motorsport Images

Het meest rustig van iedereen was de hoofdpersoon zelf: “Ik ben boos op mezelf. Tot die laatste bocht liep het heel goed. Het is balen dat je dan derde in plaats van eerste staat. Al is het positieve dat de snelheid erin zit. Dat was de laatste paar races niet het geval.” Dat is één strohalm dus, de progressie van Red Bull. Maar is die er ook op zondag? Mercedes-baas Toto Wolff suggereerde na de kwalificatie al dat Red Bull mogelijk de focus teveel op het kwalificatierondje had gevestigd met het oog op de belangrijke startpositie.

Vrijdag in VT2 liet Verstappen een langere longrun lopen om nog een paar vliegende rondjes te proberen op de softs. ”Kan me niet schelen”, antwoordde hij engineer Gianpiero Lambiase toen deze opperde een longrun te doen omdat er anders geen tijd meer voor was. “Ik wil eerst mijn tijd nog aanscherpen”, zei Verstappen. Hij reed nog wel een vier rondjes op de mediums, de startband van morgen, met een gemiddeld tempo van 1.35.0 tot de sessie werd stilgelegd na de crash van Charles Leclerc. Hamilton reed er niet veel meer maar was wel gemiddeld een seconde sneller. Maar echte helderheid over de snelheidsverhoudingen is er dus eigenlijk niet.

Data uit het verleden is er ook niet maar inhalen lijkt lastig te worden. ”Ik heb hier nog niet echt achter iemand gereden dus ik weet niet hoe het zondag zal zijn”, zei Verstappen over de eventuele vuile lucht. In de F2, tuurlijk niet te vergelijken qua vuile lucht, werd er op start/finish veel ingehaald maar ook in bocht 13 en bocht 27 werd de DRS gretig gebruikt.

Een andere strohalm is wellicht de startpositie van Verstappen, mits ongewijzigd uiteraard. Hij staat als derde achter Hamilton, op de schone lijn dus. Bottas staat links van hem op de vuile kant van de baan. Een pikstart zou het al een stuk makkelijker maken dus, eentje zoals bijvoorbeeld in Qatar twee weken geleden. En anders is Bottas natuurlijk het gedroomde road block voor Hamilton: “Hij is de beste teamgenoot in de geschiedenis van de Formule 1.” Bottas bloosde er bijna van.

Foto: F1

Strategisch gezien zijn er niet veel smaken in Jeddah. De twee snelste strategiën zijn een éénstopper met medium-hard of soft-hard, zo berekende Pirelli. “De medium als startband geeft meer flexibiliteit, er kan lang op doorgereden worden en heeft daardoor dus een ruim pitwindow. Een tweestopper van medium-hard-soft is wel echt langzamer. Maar een safety kan natuurlijk voor verrassende situaties en gratis stops zorgen, de muren staan dichtbij dus die kans is aanwezig.” Kijkend naar de twee F2-races zou er minstens eentje moeten komen,, zou je zeggen.

Maar hoe benader je een race als deze? Acht punten voorsprong voorafgaand aan de voorlaatste wedstrijd, vele scenario’s komen uit op een winner-takes-all in Abu Dhabi. Zet je daar op in of ga je toch voor meer? Verstappen predikt het al weken: “Ik leef van race tot race en probeer elk weekend maximaal te presteren en dan zie we uiteindelijk wel waar we staan.”

De ultieme zondagsrijder is misschien wel Fernando Alonso, de Spanjaard kan op zondag boven zichzelf uitstijgen en sprak 15 seconden na het zien van Max Verstappens fout in Q3: “Maar de race is morgen, hé. Niet vandaag.” Nog een historische strohalm dan, denk nog even terug aan races in Mexico waar hij op zaterdag de pole moest vergeven, of die in Imola dit jaar nog. Een na een tegenvallende zaterdag getergde Verstappen is op zondag misschien nog net even dat procentje beter.

Verder…

…Snoepte Charles Leclerc de vierde plek van Sergio Pérez af en bewees daarmee zijn team een goede dienst. Ferrari kan dit weekend de derde plek veiligstellen door McLaren de beslissende tik uit te delen. Red Bull is er uiteraard bij gebaat dat Pérez snel afrekent met Leclerc.

… Eindigde Pierre Gasly op slechts 0.002 van Pérez, opnieuw een knappe P6 voor de Fransman. Teamgenoot Yuki Tsunoda scoorde een achtste startplaats, Alpha Tauri is nog niet verslagen in de strijd om de vijfde plek en kan zo nog iets terugdoen na de sloot punten die Alpine in Qatar binnenhaalde.

…Valt de matige vorm van Aston Martin op in Jeddah, P17 en P18 voor Sebastian Vettel en Lance Stroll. Vettel was zelfs verbouwereerd na het nieuws van zijn Q1-exit. “Whaaaat?! Nee man!”. Zo overtuigd was hij van zijn rondje.

De race start om 18.30 uur en is te zien via Ziggo Sport en F1 TV.