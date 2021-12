Red Bull-teambaas Christian Horner baalt dat Max Verstappen dankzij de late crash naast de poleposition greep in Saoedi-Arabië, maar gelooft nog in de kansen voor de Nederlander na wat ‘de ronde van het jaar’ had moeten worden.

“Dit leek de ronde van het jaar te worden, om eerlijk te zijn”, zegt Horner in gesprek met Sky Sports. Verstappen was na twee sectoren al twee tienden sneller dan Lewis Hamilton en met nog één bocht lag de pole voor het grijpen. De Nederlander verremde zich echter en knalde vervolgens tegen de muur aan.

“Hij probeerde het momentum vast te houden omdat hij op zijn dashboard kon zien dat hij vier tienden sneller was, helaas kwam hij asfalt tekort”, legt Horner uit. “Het was best wreed, maar hopelijk is de versnellingsbak niet beschadigd. Hij zal vast gefrustreerd zijn. Hij weet wat voor goede ronde dit was, hij moet dit gewoon achter zich laten. Hij start nog altijd vanaf de derde plek, hij heeft gewoon een goede start nodig. Alles is nog mogelijk in de race.”

Foto: Motorsport Images

“Hij zei niet heel veel”, antwoordt Horner, gevraagd of Verstappen nog wat op de boordradio zei. “Hij zei dat hij de muur had geraakt en dat was het wel. Het is ontzettend jammer, want het was een geweldige ronde. Helaas mocht het niet zo zijn. Hopelijk pakken we geen gridstraf vanwege de versnellingsbak, dat zou wreed zijn.” Informatie over de auto kon hij nog niet geven: “We wachten nog tot de auto teruggebracht wordt.”

De derde startplaats voor Verstappen is niet ideaal op een stratencircuit, maar Horner heeft nog altijd hoop op een goed resultaat voor de Nederlander. “Het wordt lastig om hier in te halen, het gaat dus om de strategie, betrouwbaarheid en mogelijke safety cars draaien”, denkt Horner. “We zullen het wel zien. Je startplek is op elk stratencircuit cruciaal.”

“We blijven vechten”, voegt hij toe. “Als hij die ronde had afgemaakt, dan hadden we nu een heel ander gesprek gehad. Hij start derde, de punten worden morgen pas gegeven en we zullen alles geven. Het ging niet allemaal zoals we hoopten, maar dat hoort soms bij de sport. We blijven vechten en pushen, hij zal morgen sterk terugkeren”, besluit Horner.