Een kusje met de muur in de allerlaatste bocht zette een streep door een poleposition voor Max Verstappen. Grote vraag is nu: Wat is de consequentie voor zijn plek op de grid morgen met eventuele schade?

Verstappen was een meter of 600 verwijderd van een hele belangrijke poleposition voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië maar toen was daar de onverbiddelijke muur van Jeddah. Een touché met de muur met mogelijke schade aan de aandrijfas of de versnellingsbak, P3 rest nu voor de Nederlander.

“Dit is verschrikkelijk natuurlijk”, sipt Verstappen na de kwalificatie. Negen punten is zijn voorsprong in het kampioenschap op polesitter Lewis Hamilton dus de consequentie van een eventuele gridstraf is killing voor zijn kampioenskansen. “Ik weet niet of er iets kapot is aan de versnellingsbak, ik ben vrijwel meteen gestopt dus dat moeten we nog zien.”

Het drama speelde zich af in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen was na twee sectoren bijna drie tienden sneller dan Hamilton, een fantastisch polerondje leek in de maak. Het zou een enorme boost betekenen voor het kampioenschap: “Ik blokkeerde mijn linkervoorwiel en moest alles doen om op de baan te blijven. Helaas toucheerde ik de muur bij het uitkomen. De derde startplek is buitengewoon teleurstellend.”

En dus rest er niets anders dan het spreekwoordelijke uithuilen en morgen opnieuw beginnen. “De auto is snel genoeg, de snelheid is er. Dus we gaan kijken wat ik er aan kan doen.”

