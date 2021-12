Max Verstappen is boos op zichzelf na zijn crash in de kwalificatie, maar ziet tegelijkertijd nog genoeg kansen om aan te vallen in de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

“Ik ben boos op mezelf”, erkent Verstappen in de persconferentie na de kwalificatie, alvorens daarna de Nederlandse pers, waaronder FORMULE 1, te woord te staan. Het woord dat hij dan gebruikt, is teleurgesteld. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld om wat gebeurde in die laatste bocht”, erkent hij. “Tot daar liep het heel goed. Het is balen dat je dan derde in plaats van eerste staat. Al is het positieve dat de snelheid erin zit. Dat was de laatste paar races niet het geval.”

De knop omzetten na zijn kwalificatiecrash was niet al te lastig, zo maakt Verstappen duidelijk. “Dit is ook racen. Het kan niet altijd perfect gaan en niemand is perfect”, filosofeert hij. Om er na een halve seconde reflectie, wellicht met een korte flashback naar die laatste bocht in Q3, met een schoorvoetende grijns aan toe te voegen: “Tot die laatste bocht was het eigenlijk wél perfect. Maar een fout zit in een klein hoekje. Zeker op een stratencircuit.”

Lees ook: Verstappen verliest poleposition na touché: ‘Dit is natuurlijk verschrikkelijk’

“Als je dan in Q3 op de limiet gaat, rij je soms een mega ronde, maar soms is dat ook maar zo tot het fout gaat.” Bang voor een herhaling in de race is hij niet, zegt hij. “Want in de race kan je niet zo op de limiet zitten.” Zijn vertrouwen is ondanks de tik tegen de muur ook niet gedeukt. “Het is altijd afwachten hoe het in de race is, maar ik denk dat we een goede auto hebben. Ik heb er vertrouwen in dat we in elk geval mee kunnen doen.”

Aanvallen

Qua race pace zag het er vrijdag weliswaar misschien niet super uit vergeleken met Mercedes, maar dat waren ‘bepaalde omstandigheden’, zegt Verstappen. “Ik denk dat het er nu wel goed uitziet”, herhaalt hij. Enigszins verrassend is dat wel, op wat op voorhand als Mercedes baan werd geoormerkt. “Ik sta natuurlijk liever eerste, maar er zijn nog genoeg kansen.”

Of hij nog gridplekken moet inleveren – indien zijn versnellingsbak of motor beschadigd blijkt en een wissel ten koste van een gridstraf noodzakelijk is – weet hij nog niet. “Het voelde niet heel hard aan, maar we gaan het zien.” Van een kostbare fout met oog op het WK, wil hij ook niet spreken. “Er kan nog heel veel gebeuren en ik denk echt wel dat we kansen hebben om morgen aan te vallen.”

Lees ook: Hamilton op pole in Jeddah na crash in laatste bocht voor Verstappen