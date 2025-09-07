De derde zege van het seizoen voor Max Verstappen betekende voor Laurent Mekies zondag zijn eerste als teambaas van Red Bull Racing. “Dit is pure perfectie voor het hele team”, reageert de Fransman enthousiast na afloop van de Italiaanse GP.

De upgrades aan de vloer en de set-up van de auto betaalden zich uit in Monza. Vanaf pole reed de viervoudig wereldkampioen overtuigend naar de overwinning.

Mekies: “Monza is natuurlijk een heel specifiek circuit qua lay-out, maar het team heeft het echt fantastisch gedaan door de snelste auto de baan op te sturen. Combineer dat met de magie van Max. Je hebt de eerste ronde gezien: hij hield zijn hoofd koel en was in staat Lando weer aan te vallen met een keurige inhaalactie. Dit weekend was pure perfectie. Dit is fantastisch voor het team. Het is een ontzettend lastig seizoen voor ons, maar dit is echt geweldig.”

Mekies dankte verder het fabriekspersoneel in Milton Keynes. “Dit hebben we ook echt te danken aan het harde werk van de mensen in de fabriek. Zij stellen ons in staat een snelle auto te hebben en de jongens maken het vervolgens waar op de baan.”

