Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggever André Venema praat je bij vanuit Qatar!
RaceReport GP Qatar: Zicht op vijfde titel Verstappen met dank aan McLaren
Gerelateerd nieuws
Podcast
‘Prutswerk McLaren, Verstappen zet WK in vuur en vlam’ | Paddockpraat Update
30 november 2025 22:10 - GP Qatar
Hamilton berust in rampweekend, richt blik op volgend jaar: ‘Moeten zo veel verbeteren’
30 november 2025 21:30 - GP Qatar
Norris verdedigt strategie McLaren, verlegt focus naar Abu Dhabi: ‘Gewoon geen beste dag’
30 november 2025 19:50 - GP Qatar
Stella legt zich neer bij strategische sof: ‘Verkeerde keuze gemaakt’
30 november 2025 19:25 - GP Qatar