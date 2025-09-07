Oliver Bearman begeeft zich op glad ijs na zijn onfortuinlijke aanvaring met Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Italië. De Brit kreeg zondag van de stewards een overigens omstreden tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie voor de botsing in bocht 4.

Daarmee staat de Haas-coureur nu op tien van de maximaal toegestane twaalf strafpunten. Mocht Bearman de komende periode nog twee punten op zijn superlicentie krijgen, zal hem dat een schorsing van een race opleveren.

Ironisch genoeg maakte Oliver Bearman vorig jaar nog zijn tweede Grand Prix-optreden als vervanger van Kevin Magnussen, die toen geschorst was vanwege teveel strafpunten. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan mocht de Brit invallen en pakte hij meteen een punt voor het team van Haas. Nu dreigt hij in dezelfde situatie te belanden als de man die hij toen verving.

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.