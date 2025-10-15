Team VCARB heeft voor de Amerikaanse Grand Prix een opvallende nieuwe kleurstelling van de auto onthuld: een ontwerp met een tortoiseshell-motief in zwart en amber dat geïnspireerd is op de gelijknamige kaart van de titelsponsor.

Niet alleen de auto zelf, maar ook de racepakken van Isack Hadjar en Liam Lawson, de teamkleding én de garage zijn volledig in deze eenmalige stijl ondergedompeld. Volgens Racing Bulls topman Peter Bayer is dit weer een voorbeeld van VCARB’s unieke benadering van de sport. “Motorsport ontmoet muziek, mode en creativiteit”, meent de Oostenrijker. De lancering werd ondersteund door een samenwerking met Cash App én de Amerikaanse countryzanger Shaboozey, wat het eenmalige kleurrijke uitstapje een sterke culturele inslag geeft.

Volgens Bayer betekent het speciale ontwerp een volgende stap in hoe VCARB zich profileert: niet alleen de prestatie op de baan is belangrijk, maar ook visuele identiteit, branding en verbinding met supporters.

