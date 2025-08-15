Peter Bayer, de CEO van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, zegt verrast te zijn door de moeizame doorstart van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. De Japanner stapte in april over naar het topteam als vervanger van Liam Lawson, maar heeft in twaalf races slechts zeven punten gescoord.

Tsunoda kreeg zijn kans naast Max Verstappen na twee seizoenen als kopman bij Racing Bulls. Zijn promotie kwam onverwacht, aangezien Lawson aanvankelijk was aangewezen als opvolger van Sergio Pérez. Maar waar Tsunoda eerder bij Racing Bulls indruk maakte, blijft hij bij Red Bull achter.

Sinds zijn overstap tijdens de Grand Prix van Japan is Tsunoda zeven races op rij puntloos gebleven – een negatieve primeur voor een Red Bull-coureur. Daarnaast viel hij in vier van de laatste races al in Q1 af. Zijn beste kwalificatieresultaat van 2025 (P6) behaalde hij nog bij Racing Bulls in Australië.

Bayer tegen PlanetF1: “Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet verrast ben. Ik heb zijn potentieel gezien en zijn fysieke voorbereiding, hij was sterker dan ooit. Maar waarom het zo moeizaam gaat, weet ik eerlijk gezegd niet. Hij heeft waarschijnlijk gewoon tijd nodig. De Red Bull is veel lastiger te besturen. Onze auto is vergevingsgezinder, maar minder snel.”

