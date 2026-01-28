De discussie rond de vermeende legaliteit van de Mercedes-powerunit voor 2026 heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Volgens berichten zou Ferrari tot de teams behoren die bij de FIA hun zorgen hebben geuit over de brandstofcompressieverhouding van de Mercedes-motor. Oud-coureur en F1-analist Ralf Schumacher heeft zich daar fel tegen uitgesproken en noemt de houding van de Scuderia hypocriet.

De controverse draait om de maximale toegestane brandstofcompressieverhouding, die volgens het reglement is vastgesteld op 16:1. Mercedes zou er op de baan in slagen deze limiet te overschrijden, terwijl de motor bij de statische FIA-tests wel aan alle eisen voldoet. Omdat de huidige regels geen sluitende methode bieden om dit tijdens een raceweekend aan te tonen, bevindt de kwestie zich in een grijs gebied van het reglement.

Er wordt zelfs gespeculeerd dat Ferrari na de seizoensopener in Australië een formeel protest zou kunnen indienen. Die suggestie schoot bij Ralf Schumacher in het verkeerde keelgat. In de Sky-podcast ‘Backstage Boxengasse’ reageerde de Duitser scherp.

‘Mond houden’

“Ik vind dat Ferrari, van alle teams, beter z’n mond kan houden,” stelde Schumacher. “Ik herinner me nog goed dat brandstof in het verleden ook van plekken kwam waar het niet vandaan had mogen komen.”

Schumacher verwees daarmee expliciet naar de motorcontroverse rond Ferrari in 2019. Destijds vermoedden rivaliserende teams dat de Italiaanse renstal de maximale brandstofdoorstroming overschreed. Ferrari was dat seizoen bijzonder sterk op de rechte stukken en boekte onder meer overwinningen in België en Italië. Na meerdere technische richtlijnen van de FIA verdween dat voordeel echter. Uiteindelijk kwam het tot een vertrouwelijke schikking, omdat de FIA niet onomstotelijk kon vaststellen dat de motor illegaal was.

Volgens Schumacher hoort het benutten van mazen in het reglement bij de sport. “Als een regel zo is opgesteld dat er ruimte is voor interpretatie, en iemand is slim genoeg om dat te benutten en het houdt stand dan is dat ook een risico dat je neemt,” aldus de Duitser. “De engineers bij Mercedes zullen heel goed hebben afgewogen: dit kan werken, maar het kan ook volledig tegen ons keren.”

Speculaties

Binnen de paddock wordt ondertussen gespeculeerd over hoe informatie over de vermeende Mercedes-oplossing naar buiten is gekomen. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat ook Red Bull gebruik zou maken van een vergelijkbare aanpak, maar dat team heeft die aantijgingen nadrukkelijk ontkend. Wel is bekend dat Red Bull Powertrains in aanloop naar het 2026-project veel personeel heeft aangetrokken dat eerder bij Mercedes werkte.

Ferrari zou inmiddels samen optrekken met Honda en Audi om bij de FIA aan te dringen op strengere controles. De verwachting is echter dat de autosportfederatie haar testprocedures niet vóór 2027 zal aanscherpen.

