Lewis Hamilton heeft dit seizoen bij Ferrari voor ‘te veel theater’ gezorgd, stelt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een moeizame eerste seizoenshelft bij de Italiaanse renstal en ging de zomerstop in na een teleurstellende twaalfde plaats in zowel de kwalificatie als de race tijdens de Grand Prix van Hongarije.

In Boedapest omschreef Hamilton zichzelf als ‘nutteloos’ en suggereerde hij zelfs dat Ferrari van coureur zou moeten wisselen. Deze uitspraken leidden tot speculaties over een mogelijk vroegtijdig afscheid, hoewel er volgens Schumacher op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat Hamilton voor het einde van zijn contract in 2026 zal vertrekken.

Tegenover Bild stelt Schumacher dat de Ferrari SF-24 duidelijk beter aansluit bij de rijstijl van Charles Leclerc, die sinds zijn debuut in 2018 bij het team rijdt. “Ik zei vóór het seizoen al dat dit fout kon gaan. Op dit moment zie ik veel theater bij hem. Hij heeft het team publiekelijk bekritiseerd, intern harde woorden gebruikt en moeite met de auto – dat helpt niemand,” aldus Schumacher.

‘Keuze voor Leclerc al lang geleden gemaakt’

Hij vervolgt: “De auto past bij Leclerc, niet bij hem. Misschien is hij te oud om zich aan te passen, of kan hij er gewoon niet mee omgaan. Ik geloof dat de keuze voor Leclerc al lang geleden is gemaakt. Maar ik denk niet dat hij dit seizoen de handdoek gooit.”

Leclerc heeft dit seizoen alle vijf podiumplaatsen van Ferrari behaald en leidt de onderlinge kwalificatieduels en races waarin beide coureurs zijn geklasseerd met 24-8.

Volgens Schumacher probeert Hamilton grote invloed uit te oefenen op de koers van het team door uitgebreide feedback te geven over technische en organisatorische verbeteringen. “Hij probeert de ‘schaduw-teambaas’ te zijn,” stelt Schumacher. Toch zou Ferrari volgens hem meer waarde hechten aan de input van Leclerc. “Misschien zien we volgend jaar weer de oude Hamilton,” aldus Schumacher.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.