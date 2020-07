Ralf Schumacher: Vettel moet niet klagen, maar zijn excuses aanbieden

Het openingsweekeinde op de Red Bull Ring draaide voor Sebastian Vettel uit op een grote flop. De Duitser miste in de kwalificatie Q3, spinde tijdens de race en finishte als tiende. Hij klaagde na afloop met één WK-punt op zak vooral over zijn uitdager, de SF1000. Onprofessioneel, oordeelt Ralf Schumacher. “Hij had zijn excuses moeten aanbieden.”

De geest lijkt helemaal uit de fles. Door de aanstaande scheiding, Ferrari verlengt Vettels contract na dit jaar niet, en het publieke moddergevecht tussen werknemer en werkgever is de sfeer in de Scuderia danig verziekt. Volgens oud-coureur Mark Webber zou het huwelijk tussen de coureur en de Italiaanse renstal eigenlijk zo snel mogelijk moeten worden ontbonden. “Hoe sneller het voorbij is, hoe beter.”

Zover wil Ralf Schumacher (nog) niet gaan. In zijn column voor de Duitse betaalzender Sky heeft de voormalig GP-winnaar en huidig F1-analist wel een andere boodschap voor Vettel. “Als mijn teamgenoot (Charles Leclerc, red) net tweede is geworden in een race, zou het beter zijn om te zeggen: sorry, ik heb er een rommeltje van gemaakt. Ik ben zelfs gespind, maar volgende week kom ik ijzersterk terug.”

In plaats daarvan legde Vettel de nadruk op de zwakke punten van de SF1000, die bij de GP Steiermark al de nodige updates zal gaan krijgen. “Voor Sebastian zijn het nu zware tijden”, beseft Schumacher. “Geen twijfel over mogelijk. Er wordt veel gespeculeerd dat hij dit seizoen niet zal gaan afmaken bij Ferrari. Dat geloof ik niet, want Sebastian is nog altijd een uitstekende coureur.”