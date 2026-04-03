Voor veel F1-fans waren de onderlinge gevechten tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton een van de hoogtepunten van de openingsraces van 2026. Beiden kon meerdere keren wedijveren om de podiumplaatsen. Tijdens het eerste raceweekend in Australië spraken de Ferrari-coureurs zelf nog van een ‘leuke strijd’, maar in Japan was er al sprake van frustratie, met name bij Leclerc. Volgens Ralf Schumacher kan het team echter moeilijk ingrijpen door contracten met Hamilton.

Lewis Hamilton lijkt zijn oude vorm te hebben teruggevonden in 2026; de nieuwe auto’s liggen hem vooralsnog goed. In Shanghai veroverde hij bovendien zijn eerste podium met Ferrari, iets waar hij in zijn debuutseizoen in het rood alleen maar van kon dromen. Tijdens de laatste GP in Suzuka ging het beide Ferrari-coureurs echter minder voor de wind. Leclerc kwam weliswaar als derde over de meet, maar klaagde achteraf dat hij tijdens de race werd opgehouden door zijn teamgenoot, die als zesde finishte.

‘Hamilton geniet nummer één-status’

Sommige kenners beweerden dat Ferrari had moeten ingrijpen met teamorders, maar Ralf Schumacher vermoedt dat Hamilton een dergelijk verzoek zou blokkeren. In de Backstage Boxengasse-podcast suggereerde hij dat Hamilton contractueel de macht heeft om inmenging van Ferrari tegen te houden. “Ik ga hier ongetwijfeld weer een storm van kritiek voor krijgen, maar dat kan me niet schelen”, begon de Duitser. “Hoewel ik het leuk vind dat Lewis Hamilton dit jaar weer meedoet om de titel, geloof ik ook dat zijn contract hem daarbij ondersteunt.”

Schumacher lichtte toe: “Ik kan me voorstellen dat Fred (Vasseur, red.) misschien wil ingrijpen, maar dat hij machteloos is. Lewis Hamilton beslist zelf wat hij doet. Hij geniet duidelijk de nummer één-status. Ferrari maakt dus geen schijn van kans op het moment dat ze teamorders willen doorvoeren. Hamilton bepaalt, maar dat zorgt tegelijkertijd ook voor opschudding binnen het team. Ze zijn al een of twee keer met elkaar in aanvaring gekomen. Maar dat heeft alles te maken met de contractsituatie; dat moet je echt niet onderschatten.”

