Ralf Schumacher ziet de toekomst van de Formule 1 in Duitsland somber in. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de basis voor autosport, waaronder ook de kartsport, in zijn thuisland de afgelopen jaren flink uitgehold, en is er zonder overheidssteun weinig kans op een terugkeer van een Duitse Grand Prix.

Volgens Ralf Schumacher gaat het bij de basis van de Formule 1 – de kartsport – al mis in zijn thuisland. “In Duitsland hebben we op dit moment zo’n 700 licenties voor het karten, en dat worden er steeds minder,” vertelt de oud-Formule 1-coureur tegenover T-Online. “In Engeland zijn er bijvoorbeeld 4000. Daar — en vooral in Italië — leeft het karten nog echt. Maar hier in Duitsland verdwijnt het steeds meer. Er zijn bijna geen fatsoenlijke kartbanen meer, en ook steeds minder raceklasses. Het is eigenlijk heel simpel: als je alle voetbalvelden weghaalt, krijg je vanzelf ook minder voetballers. En dat is precies het probleem waar we nu in de autosport mee zitten.”

Om daar iets aan te doen, zijn Mercedes en de Duitse autosportbond ADAC recent een samenwerking gestart om jong talent door te laten stromen richting de Formule 1. “Samenwerkingen zijn ontzettend belangrijk”, aldus Schumacher. “Als Mercedes en Audi samen zouden besluiten om zo’n project te steunen, dan zou er echt iets kunnen gebeuren. Dat zou ik graag zien.” Toch gelooft Schumacher dat er meer nodig is voor het bewerkstelligen van een Formule 1-race in Duitsland.

Zonder overheid geen Duitse GP

Volgens de tegenwoordige analist is een Duitse Grand Prix zonder financiële steun van de staat niet mogelijk. “Zolang de overheid geen financiële middelen beschikbaar stelt — die ze vervolgens gewoon terugverdient via het toerisme rondom zo’n race — gaat het niet lukken. De entreegelden zijn tegenwoordig zó hoog, dat de organisator ook nog moet zorgen voor een volledig veiligheidsnet met politie en brandweer. Hockenheim gaat dat soort opbrengsten nooit halen. Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te snappen dat dat niet werkt”, stelt hij. Toch heeft de Duitser “nog steeds hoop dat er ooit weer een Duitse Grand Prix gaat komen.”

