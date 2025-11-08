Max Verstappen kende een zware kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. De Red Bull-coureur strandde al in het eerste deel van de sessie, zonder dat er ook maar een gele of rode vlag viel. Een flinke tegenvaller voor de Nederlander en zijn team.

Verstappen had veel moeite met zijn RB21 en strandde op een teleurstellende zestiende plek. Teamgenoot Yuki Tsunoda klokte slechts de negentiende tijd. Dit is een flinke tegenvaller in de strijd om het wereldkampioenschap. Voor Red Bull betekent het dat het team zich tijdens de Grand Prix vanaf de achterste posities zal moeten terugknokken.

