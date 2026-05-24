George Russell heeft de GP van Canada niet uitgereden. In de dertigste ronde viel zijn Mercedes plotseling stil. Een pijnlijke uitvalbeurt voor de Brit, die na zijn sprintzege opnieuw vanaf poleposition vertrok in Montreal. In de openingsfase was het stuivertje wisselen met teamgenoot Kimi Antonelli, die uiteindelijk de leiding erfde en – vooralsnog – op weg lijkt naar zijn vierde overwinning op rij. Russell zakt ondertussen ver terug in het klassement.

Na een zinderend duel in de eerste helft van de Grand Prix viel de W17 van George Russell stil in de dertigste ronde. Kimi Antonelli, die zijn teamgenoot gedurende de hele race onder druk had gezet, schoof daardoor door naar P1. Een zichtbaar gefrustreerde Russell stapte uit de auto en sloeg meermaals woedend op het chassis. In de virtuele WK-stand blijft de Brit – die vooraf als titelfavoriet gold – voorlopig tweede. Mocht Antonelli de GP van Canada winnen, dan groeit het verschil tussen beide Mercedes-coureurs tot 43 WK-punten: 131 voor Antonelli tegenover 88 voor Russell.

