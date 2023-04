Hoewel de Grand Prix van Australië sinds de corona-pandemie de speciale status als openingsrace van het Formule 1-seizoen aan Bahrein heeft moeten afstaan, is het evenement in Melbourne populairder dan ooit.

De Grand Prix op het Albert Park Circuit werd van afgelopen donderdag tot en met zondag door maar liefst 444.631 toeschouwers bezocht, ruim 25.000 mensen meer dan het record van vorig seizoen. Alleen al op de race zelf kwamen dit jaar 131.124 mensen af. Het all-time record voor een Australische Grand Prix staat nog altijd op naam van 1995. Destijds bezochten ruim 520.000 mensen het raceweekend dat toen nog in Adelaide werd gehouden.

Bezoekers de baan op

Overigens kreeg de door Max Verstappen gewonnen race nog een onverwacht staartje. In de chaos aan het einde van de race, die onder de safetycar eindigde, slaagde een flink aantal toeschouwers erin om door de hekken heen te breken en vroegtijdig de baan op te komen.

Fans omringen de auto van Nico Hülkenberg (Motorsport Images)

Sommige fans namen selfies bij de auto van Nico Hulkenberg die geparkeerd stond bij het uitkomen van bocht 2. Dat was niet helemaal de bedoeling, aldus race-organisator Andrew Westacott tegen de Australian Broadcasting Corporation. “Normaal gesproken mogen de fans nadat de race is afgelopen gecontroleerd de baan op, maar dit keer zijn ze door een van de veiligheidslijnen gebroken. We weten nog niet hoe dat is gebeurd, maar autosport is gevaarlijk. Dit had verschrikkelijk kunnen aflopen.” Inmiddels heeft de organisatie van de Grand Prix een onderzoek aangekondigd.