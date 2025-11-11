De start van een nieuw Formule 1-hoofdstuk komt in zicht. Op 15 januari 2026 presenteren Red Bull Racing en Racing Bulls gezamenlijk hun nieuwe auto’s met motorpartner Ford. De onthulling vindt plaats in Detroit, de thuisbasis van Ford, tijdens het jaarlijkse motorsportsevent van de Amerikaanse autofabrikant.

Voor het eerst in de geschiedenis bundelen beide Red Bull-teams hun krachten tijdens één presentatie – en dat moment is meteen historisch te noemen. Red Bull treedt voor het eerst aan als volwaardig fabrieksteam, in nauwe samenwerking met Ford. Jim Farley, CEO van Ford Motor Company, benadrukt dat het partnerschap ook buiten de baan belangrijke impact heeft. “Sinds we onze terugkeer naar de Formule 1 met Red Bull aankondigden, werkt het Ford-team dag en nacht om klaar te zijn voor 2026. Maar dit draait om veel meer dan alleen racen. Het draait om hoe we onze ervaringen uit de Formule 1 gebruiken om onze auto’s en trucks beter te maken voor onze klanten. Wat we samen met Red Bull leren, zal de technologieën van de toekomst helpen vormgeven – en dát is wat mij het meest enthousiast maakt aan deze samenwerking.”

LEES OOK: Webber over Piastri: ‘Krijgen hem weer op de goede weg’

Ook Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, kijkt vol verwachting uit naar de gezamenlijke lancering. “De start van het Red Bull Ford Powertrains-tijdperk is niet alleen een gedurfde stap richting de toekomst, maar ook een krachtig statement van wat mogelijk is wanneer wereldklasse-engineering, innovatie en passie samenkomen”, zegt de Fransman. “De energie, precisie en schaal van dit project zijn echt inspirerend. Het is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen twee grote namen in de autosport. We zijn enorm enthousiast om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, gedreven door dezelfde vastberadenheid en excellentie die zowel Ford als Red Bull typeren.”

Een nieuw tijdperk

De 2026-reglementen luiden een nieuw tijdperk in voor de Formule 1 en brengen ingrijpende veranderingen met zich mee. De motoren worden een stuk efficiënter, de hybridesystemen krachtiger, en duurzame brandstoffen gaan een centrale rol spelen. Daarmee verschuift de focus van pure prestaties naar een combinatie van kracht, efficiëntie en milieubewustzijn. Voor Ford vormt dit het ideale moment om terug te keren naar de koningsklasse.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.