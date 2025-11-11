Oscar Piastri kende een moeilijke Grand Prix van São Paulo, met een crash tijdens de sprintrace en een vijfde plaats in de Grand Prix door een tijdstraf van tien seconden. Toch blijft zijn mentor Mark Webber vertrouwen houden in de jonge Australiër. “Het gaat nu net zo goed om karakter als om snelheid”, zei Webber na afloop van de Grand Prix. Na Brazilië staat Piastri 24 punten achter zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris.

“We krijgen hem weer op de goede weg”, vertelde Webber aan Channel 4 na de Grand Prix van São Paulo. “Hij is zeker niet minder gemotiveerd, zou ik zo zeggen.” De voormalig Red Bull-coureur, die Piastri sinds zijn juniorjaren begeleidt, benadrukte dat de uitdaging nu net zozeer mentaal als fysiek is. “Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, maar dit gaat over karakter, over het vechten tegen die diepgewortelde motivatie die je op dit punt nodig hebt om terug te komen. Dit is zijn derde jaar in de Formule 1, dus hij moet dat karakter vinden om terug te vechten”, zei hij.

Webber benadrukt dat Piastri’s prestaties niet onderschat mogen worden: “Natuurlijk is het een leerproces voor hem. Het is ongelooflijk dat hij zo vroeg in zijn carrière al meedoet om een wereldtitel”, legde Webber uit. “Dat al in je derde jaar doen is vrij ongekend. Er zijn niet veel coureurs die op dit punt in hun carrière zo’n niveau halen.”

Steun en aanmoediging

Webber benadrukte dat Piastri’s situatie heel anders is dan zijn eigen pad naar een wereldtitel. “Toen ik voor mijn kampioenschap ging, was ik een oude rot, echt aan het einde van mijn carrière. Hij staat nog aan het begin, dus het is een ander verhaal, met andere uitdagingen.” Over wat de jonge Australiër nodig heeft om weer op volle kracht terug te komen, zei Webber: “Een arm om hem heen en hier en daar wat aanmoediging. Je ziet dat hij er klaar voor is en keihard werkt.”

