Toto Wolff heeft met open mond zitten kijken naar het optreden van Max Verstappen in São Paulo. De Nederlander reed na een dramatische kwalificatie vanuit de pitstraat naar het podium. Wolff, die in het verleden al meermaals de loftrompet stak over Verstappen, benadrukt dat de titelstrijd – ondanks het huidige puntenverschil – nog lang niet beslist is. Zelf hoopt hij op een spannende ontknoping tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

“Het is nogal wat”, zei Toto Wolff over de podiumfinish van Verstappen in Brazilië. “Red Bull heeft duidelijk een grote stap gezet. Ik hoorde dat ze de vloer hebben vernieuwd én een motorwissel hebben uitgevoerd – dat helpt natuurlijk altijd. Wij deden dat destijds met Lewis (Hamilton, red.) ook zo”, herinnerde de teambaas zich. “Het bewijst maar weer dat je Verstappen nooit mag afschrijven, zelfs niet als hij achteraan start.”

‘McLaren pakt het goed aan’

Wolff verwees naar de GP van Brazilië in 2024, toen Verstappen vanaf P17 de race naar zijn hand zette in de stromende regen. “Een jaar geleden was het nat, dus dan mag je chaos verwachten”. lichtte hij toe. “Dit keer was het echter droog, en heeft hij nog maar eens laten zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is”, loofde hij zijn concurrent. Het feit dat Lando Norris de race won en zijn voorsprong in het WK verder uitbreidde, zegt volgens Wolff nog niets. “Ik denk dat McLaren het goed aanpakt”, doelde hij op de zogenoemde papaja-regels. “Ze laten hun coureurs gewoon racen. En ik zie niet snel gebeuren dat ze elkaar van de baan rijden.”

“Hoeveel punten staat Verstappen achter?”, vroeg Wolff zich hardop af. Het antwoord is 49 WK-punten. “Het kan nog steeds, al heeft McLaren wel enige marge”, voegde hij eraan toe. “Zolang ze elkaar maar niet van de baan duwen. Norris heeft nu een stevige voorsprong, maar één uitvalbeurt kan het kampioenschap volledig op zijn kop zetten.” De Oostenrijker hoopt dan ook op een zinderende seizoensontknoping, het liefst tijdens de slotrace op Yas Marina. “Als fan hoop je natuurlijk dat de strijd pas in Abu Dhabi wordt beslist”, besloot hij met een glimlach.

