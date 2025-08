Red Bull krijgt een officiële waarschuwing voor het handdoekincident van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training in Hongarije. Op beelden was te zien hoe de Nederlander tijdens het tweede uurtje oefenen op de Hungaroring een handdoek in zijn RB21 aantrof en deze naast de baan gooide. Doordat het object tussen de pedalen van de Red Bull-bolide vast had kunnen komen te zitten, oordeelde de stewards dat de renstal Verstappen de baan op had gestuurd in een ‘onveilige situatie’. De FIA geeft Red Bull echter alleen een waarschuwing.

Het was een opvallend moment in VT2: Max Verstappen die een handdoek uit zijn RB21 naast de baan gooide. Volgens de Red Bull-coureur was het object van zijn schoot afgevallen. “Om te voorkomen dat het tussen mijn voeten zou komen en het gevaarlijk zou worden, reed ik langs de ideale lijn en probeerde ik die handdoek zo veilig mogelijk weg te gooien”, vertelde de wereldkampioen na de sessie zelf. Het incident is door fans op sociale media al omgedoopt tot ‘towelgate’.

Waarschuwing

Het incident werd na de vrije training door de stewards onderzocht. “Volgens de stewards had de handdoek de potentie om in de voetenruimte vast te komen zitten en zo het vermogen van de coureur om de auto volledig te besturen te belemmeren”, leest de officiële verklaring. “De auto werd daardoor in een onveilige situatie de baan opgestuurd.” De stewards zien echter het feit dat de handdoek een ‘zacht’ object was als een verzachtende omstandigheid. Red Bull komt daardoor weg met een waarschuwing.

