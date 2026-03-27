Red Bull geeft toe dat het nog worstelt met de nieuwe auto in aanloop naar het derde raceweekend in Japan. Tijdens de eerste vrije trainingen oogde het team nog zoekende naar de juiste balans. Dat vertaalde zich ook in de resultaten: zowel Max Verstappen als Isack Hadjar kon niet tippen aan de rondetijden van de andere topteams. Teambaas Laurent Mekies legde uit dat Red Bull nog volop aan het leren is met de RB22 en zich in deze fase richt op het verhelpen van de grootste gebreken.

“We zitten er ver naast”, aldus een eerlijke Mekies tegenover de media in Suzuka, “en we missen behoorlijk wat tempo. Dat hoor je ook terug in de reacties van onze coureurs.” Een realistische Max Verstappen stelde na afloop van de tweede vrije training, waarin hij slechts goed was voor de tiende tijd, dat het vinden van oplossingen voor de huidige problemen niet over één nacht ijs gaat. “We zijn er tot nu toe niet in geslaagd om hen een auto te geven waarmee ze kunnen pushen“, gaf de teambaas toe. “Daarvoor moeten we eerst een aantal fundamentele dingen oplossen. Maar dat hoort erbij in deze fase van het seizoen”, benadrukte hij.

“We moeten zo snel mogelijk de kern van deze gebreken begrijpen en de nodige stappen zetten”, lichtte Mekies toe. “Natuurlijk was vandaag een frustrerende dag; onze coureurs konden niet tot het uiterste gaan. Maar we hebben er vertrouwen in. Het is niet de eerste keer dat we het moeilijk hebben en onze tekortkomingen onder ogen moeten zien. Dat is in het verleden al vaker gebeurd. We zullen dit spoedig oplossen en het tempo verder opvoeren.” Volgens Max Verstappen worstelt zijn RB22 nog het meest met grip en de snellere bochten. Daarbij is Red Bull er nog niet in geslaagd de juiste balans te vinden.

Nieuwe upgrades werken

“Er zijn bepaalde aspecten van de auto die we nog niet goed benutten of misschien niet volledig begrijpen”, legde Mekies uit. “Het doel is om dat in de komende uren, dagen en waarschijnlijk zelfs weken uit te zoeken. Alleen dan keren we weer terug op het gewenste niveau.” Wat betekent dat voor de rest van het weekend in Japan? “Wanneer je met Verstappen en Hadjar praat, wordt al snel duidelijk dat ze niet kunnen pushen“, herhaalde Mekies. “Dat kost gewoon veel rondetijd, dat hebben we vorig jaar ook al gezien. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre we dat in één dag kunnen oplossen.”

Topingenieur Paul Monaghan legde later uit dat Red Bull een aantal belangrijke upgrades heeft meegenomen naar Suzuka. Die lijken te werken en zijn dus niet de oorzaak van het huidige gebrek aan competitiviteit. “Je kunt aan onze snelheid zien dat de auto niet presteert naar onze standaarden”, voegde hij eraan toe. “We hebben een aantal problemen vastgesteld en weten nu dat we met name moeten werken aan de balans en de grip. De uitdaging is om die tekortkomingen voldoende te begrijpen om aanpassingen te kunnen maken. De upgrades die we hebben meegenomen zijn behoorlijk groot”, vervolgde hij. “Die werken naar behoren, maar nu moeten we ons op andere zaken concentreren.”

Na de eerste vrije trainingen op Suzuka is Max Verstappen nog niet overtuigd van zijn kansen (Red Bull)

