Na zeven races is het Yuki Tsunoda nog niet gelukt om te overtuigen in de tweede Red Bull-wagen. Debutant Isack Hadjar maakt daarentegen veel indruk en er wordt al geroepen dat hij zo snel mogelijk moet promoveren naar het stoeltje naast Max Verstappen. “Ik zou het mooi vinden, maar ik denk wel dat hij sneuvelt,” zegt coureur en analist Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Tijdens de Spaanse Grand Prix behaalde Hadjar in zijn eentje meer punten dan de beide coureurs van Red Bull Racing. Natuurlijk kreeg Verstappen een tijdstraf waardoor kostbare punten verloren gingen, maar met name Tsunoda kan tot op heden geen potten breken bij het hoofdteam. De Japanner wordt tot dusver in elke kwalificatie voor Red Bull verslagen door Liam Lawson, uitgerekend de coureur die voor hem plaats moest maken en werd gedegradeerd naar het zusterteam. “Dat doet pijn als coureur zijnde”, zegt Bleekemolen.

Er wordt geroepen dat Hadjar zo snel mogelijk moet promoveren naar Red Bull, maar de vraag is of het verstandig is voor de Franse debutant om nu over te stappen. De bolide van Racing Bulls lijkt immers vergevingsgezinder te zijn dan de wispelturige RB21. Ook Tsunoda zal wellicht achter zijn oren krabben of hij niet beter had kunnen blijven. “Dat riepen we al voordat hij naar Red Bull ging”, zegt verslaggever Frank Woestenburg in de podcast. “Maar ze zullen niet nog een keer iemand afserveren en in die zin kapotmaken.” Jeroen Bleekemolen ziet een overstap overigens wel zitten. “Ik zou het mooi vinden, maar ik denk dat hij dan ook sneuvelt.”

Bekijk de video van de podcast hier:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Of luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.