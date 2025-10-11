Red Bull heeft een overnamebod van bijna twee miljard euro op Formule 1-zusterteam Racing Bulls afgewezen. Dat meldt Formule 1-journalist Joe Saward in zijn Green Notebook. FORMULE 1 Magazine hoorde eerder vorige maand soortgelijke verhalen in de paddock. Volgens Saward was het bod afkomstig van investeerders, maar het moederbedrijf ziet voorlopig geen reden de renstal uit Faenza te verkopen.

Red Bull krijgt, beweert Saward, ongeveer elke maand een bod op Racing Bulls. Het bod van bijna twee miljard is het hoogste tot nu toe, het moederbedrijf zelf blijft echter nee verkopen. Volgens Red Bulls adviseur Helmut Marko is er geen enkele intentie het team op termijn te verkopen. Hij wijst op de recente vooruitgang van het talententeam, zowel op technisch- als rijdersgebied.

De interesse in Racing Bulls moet gezien worden tegen de achtergrond van een sport die in bloei staat. Investeerders zijn steeds meer bereid flinke bedragen op tafel te leggen voor F1-teams, mede vanwege de groeiende inkomsten voor de sport en de wereldwijde populariteit. Racing Bulls wordt gezien als een waardevol bezit, mede vanwege het moederbedrijf Red Bull, de infrastructuur en het opleidingstraject.

Voorlopig blijft alles bij het oude. Red Bull houdt vast aan zowel haar hoofdteam (Red Bull Racing) als haar zusterteam. De strategie maakt onderdeel uit van hun langetermijnvisie, waarbij het ontwikkelen van jong talent voor Red Bulls topteam voorop staat.

