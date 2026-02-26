Red Bull heeft een nieuwe meerjarige deal gesloten met titelsponsor Oracle, zo maakt de renstal op donderdag bekend. Het softwarebedrijf is al sinds 2022 de titelsponsor van het Oostenrijkse team, en zal dat de komende jaren ook blijven. Hoewel niet bekend is gemaakt voor hoelang het contract met Oracle is verlengd, zou de samenwerking Red Bull al vele miljoenen hebben opgeleverd.

Red Bull kondigt de vernieuwde samenwerking aan op de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin de reglementen flink op de schop gaan. Het contract met Oracle wordt niet alleen verlengd, maar ook uitgebreid. Zo spreekt Red Bull in het officiële persbericht ook van een door ‘AI aangestuurde Strategy Agent die dit seizoen op het circuit wordt gelanceerd’.

‘Enorm succesvolle samenwerking’

Laurent Mekies is blij met de voortdurende samenwerking met Oracle, en kijkt ernaar uit om samen met het techbedrijf te strijden voor meer wereldtitels. “Sinds Oracle in 2022 de titelpartner van het team werd, heeft het team drie coureurstitels en twee constructeurstitels behaald en vele records gebroken”, somt de teambaas op. “Onze samenwerking met Oracle is enorm succesvol geweest en we zijn verheugd dat we samen verdergaan in dit nieuwe tijdperk voor de F1.”

“We vertrouwen op de waardevolle expertise van Oracle om ons te helpen talloze variabelen nauwkeuriger en sneller te begrijpen en te optimaliseren dan de concurrentie”, vervolgt Mekies. “Met Oracle Cloud en Oracle AI kunnen we ons snel aanpassen, slimmere beslissingen nemen en het prestatieniveau vasthouden dat nodig is om kampioenschappen te winnen. We kijken dan ook uit naar aanhoudend succes in deze meerjarige samenwerking.”

