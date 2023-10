Europees kampioen was hij al, een wereldtitel zou voor René Lammers de slagroom op de taart zijn. De vijftienjarige Nederlander moest zich zondag bij het WK in de OK-klasse echter tevreden stellen met een tweede plaats.

Lammers gold vooraf als een favoriet, maar hij wist ook dat het in die ene finalerace tijdens een WK maar net even goed moet vallen. Op het EK wint vaak de beste, omdat die titelstrijd over meerdere wedstrijden gaat. Op het WK is dat anders. En dat bleek ook dit jaar in het Italiaanse Franciacorta.

De zege ging verrassend naar Kirill Kutskov. Die won een door crashes en rode vlag ontsierde finale. Daarin ontstond chaos toen twee coureurs van de baan vlogen. Een van hen probeerde met zijn kart terug te keren op de baan, werd daarbij aangereden en moest worden behandeld voor een vermoedelijke beenbreuk.

Lammers reed bij de hervatting op plek 3. Hij haalde nog wel Nakamura Berta in, maar Kutskov moest hij voor zich dulden. Zo bleef het voor de Nederlandse racerij voor één wereldtitel dat weekend: die van Max Verstappen in de Formule 1. Het seizoen voor Lammers is er, evenals zijn toekomst, niet minder om.

