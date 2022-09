De Nederlandse endurance-specialist Renger van der Zande rijdt ook in 2023 voor topteam Ganassi in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Van der Zande heeft ook al een groot deel van het testwerk met de nieuwe Cadillac-hypercar op zich genomen voor volgend seizoen.

Net als dit jaar zal Van der Zande komend seizoen een duo vormen met de Franse ex-Formule 1-coureur Sébastien Bourdais. Van der Zande komt al sinds 2021 uit voor de Amerikaanse racegrootheid Ganassi Racing.

“Ik ben er enorm blij mee en verheug me erop bij Ganassi en Cadillac te blijven”, vertelt Van der Zande, die tevens columnist is voor FORMULE 1 Magazine. “Ik voel me hier goed: we delen dezelfde doelen en mentaliteit in hoe we gaan racen en willen winnen.”

Van der Zande en Bourdais wonnen dit jaar al drie races met Ganassi Cadillac en staan derde in de IMSA-topklasse. De internationale endurance-scene staat al enige tijd in het teken van het begin van het hypercar-tijdperk, met Cadillacs hypercar die in 2023 op Daytona zijn racedebuut maakt.

‘Rolex Renger’, zoals hij wel wordt genoemd, ontleent die bijnaam aan het feit dat hij de prestigieuze 24 Uur van Daytona twee keer heeft gewonnen, wat een mooi horloge oplevert. Het huidige IMSA-seizoen telt ondertussen nog één race, Petit Le Mans op Road Atlanta op 1 oktober.

Behalve in de Amerikaanse IMSA-klasse, komen Cadillac en Ganassi in 2023 ook met een hypercar-equipe uit in het World Endurance Championship (WEC). De rijdersbezetting daarvoor wordt later bekendgemaakt.

Sébastien Bourdais, teameigenaar Chip Ganassi en Renger van der Zande.