Teamgenoten, titelrivalen; het maakt de verhouding tussen Oscar Piastri en Lando Norris er in potentie niet eenvoudiger op. Toch valt de invloed ervan reuze mee, aldus die laatste. “We gaan niet samen golfen, maar kunnen het echt nog wel goed vinden.”

Norris ging in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas dieper in op de relatie die hij nu heeft met Piastri. Hun onderlinge verhoudingen liggen al tijden onder een vergrootglas. Niet gek, gezien de spanning in de strijd om de titel: het zou voor beiden de eerste zijn. En dat ook nog eens als twee teamgenoten die duelleren. “Je gaat voor je eigen prestatie, maar toch: onze verhouding is beter dan ooit.”

Vrienden zijn Piastri en Norris niet, als in: buiten de sport zoeken ze elkaar niet of nauwelijks op. “Het is niet zoals met Carlos Sainz, dat ik ga golfen met Oscar. Maar dat deed ik met Daniel Ricciardo ook niet toen we teamgenoten waren. En met allen kan ik het goed vinden, dat vind ik ook echt belangrijk en dat wil ik ook graag. We maken grappen, we zijn alleen verschillende types. Hij is kalm, nuchter, ontspannen. Bij mij zien je aan mijn doen en laten bijvoorbeeld veel meer hoe ik ben, of hoe ik me voel.”

Norris denkt dat de verhoudingen nog altijd goed zullen als de titelstrijd eenmaal achter de rug is. Tot die strijdt zullen ze met z’n tweeën tot het bittere eind vechten om het kampioenschap. “Maar met respect zoals we steeds doen.”

