Daniel Ricciardo heeft onthuld welke Formule 1-coureur van de huidige grid hij zou steunen als hij zijn ‘coureurshoed’ zou afzetten en een fan zou zijn. Zijn keuze viel op Max Verstappen, met wie hij van 2016 tot 2018 samenwerkte bij Red Bull Racing.

Op The Ariel Helwani Show-podcast werd Ricciardo gevraagd wie hij zou aanmoedigen. “Om verschillende redenen, denk ik Max Verstappen, omdat hij is wie hij is. Als hij niet met iemand in de media wil praten, dan doet hij dat gewoon niet.”

Ricciardo complimenteerde Verstappen ook om zijn houding tegenover de media, waaronder de Netflix-serie Drive to Survive: “In de laatste seizoenen heeft hij op een paar dingen ‘nee’ gezegd. Hij doet gewoon zijn eigen ding en blijft daar trouw aan. Je krijgt precies wat je ziet. Veel mensen bewonderen dat. Misschien is hij niet altijd de meest benaderbare of de grappigste, maar hij is Max, en dat weten mensen. Ze krijgen gewoon wat ze kunnen verwachten.”

Ricciardo, die Verstappen van nabij meemaakte tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull, blikt terug op de rivaliteit en samenwerking: “Hij is een zeer harde racer. Ik respecteer dat absoluut. Ik was zijn teamgenoot, dus ik ken hem al lange tijd. Ik heb van dichtbij gezien hoe hij zich heeft ontwikkeld en volwassen is geworden.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.