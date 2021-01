Rich Energy-topman Storey stellig: ‘Wij keren terug in de Formule 1’

Volgens Rich Energy-topman William Storey keert Rich Energy in 2021 terug in de Formule 1. Het is nog niet duidelijk met welk team hij een samenwerking aangaat.

In 2019 werd Rich Energy de titelsponsor van Haas, maar al snel bleek dat het geen goede match was. Zo haalde de energiedrankfabrikant, na een moeizame Grand Prix van Oostenrijk, uit naar Haas. “Ons doel is om Red Bull te verslaan en nu hobbelen we achter Williams aan. Dat is onacceptabel. Daarom zetten we een punt achter de samenwerking”, schreef Rich Energy op Twitter, alleen was deze tweet ‘nep’. Storey had deze tweet niet geschreven en zei ook dat het om een ‘paleiscoup’ ging. “Ik beheer alle activa van Rich Energy en heb de steun van de belangrijkste aandeelhouders.”

Lees ook: Haas Formule 1-team en Rich Energy stoppen per direct de samenwerking

Maar een paar weken later vertrok Storey en dat terwijl hij de oprichter van het bedrijf was en een meerderheidsbelang had. Door de schermutselingen achter de schermen besloot Haas de samenwerking stop te zetten, maar nu lijkt het er dus op dat Rich Energy terugkeert in de Formule 1, zo zegt Storey in een videoboodschap.

“We kijken er enorm naar uit om weer actief te zijn in de koningsklasse. Het zwart en goud van Rich Energy keert terug in de Formule 1”, aldus Storey.

Lees ook: William Storey vertrekt bij Rich Energy, omstreden Haas-sponsor verandert naam in Lightning Volt