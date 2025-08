Formule 2-coureur Richard Verschoor is in de sprintrace van de Grand Prix van Hongarije als achtste geëindigd. Hij pakte daarmee een punt in de strijd om het kampioenschap. Dat is ongemeen spannend. Ook spannend: de climax in de slotronde, waarin Pepe Martí en Alex Dunne in een ijzingwekkend duel om de winst streden.

Leonardo Fornaroli, leider in het kampioenschap eindigde een plek voor Verschoor en liep daardoor een punt uit. De Italiaan staat nu op 127 punten, gevolgd door de Nederlander met 123. Achter hem staan Dunne en Jack Craword op 122. Dat belooft wat voor de hoofdrace van zondagochtend; elk punt telt in de spannende titelstrijd in de Formule 2.

Het gevecht om de overwinning deed letterlijk stof opwaaien op de Hungaroring. Martí kwam als winnaar uit de bus na een titanenstrijd in de laatste paar bochten. Dunne wilde maar wat graag winnen, maar moest het doen met plek 2. Hij belandde nog even naast de baan. Verschoor pakte met zijn achtste plek het laatste punt in de sprintrace.

