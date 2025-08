Red Bull-teambaas Laurent Mekies ziet het na de tegenvallende derde vrije training op de Hungaroring somber in voor de kwalificatiesessie. De Fransman ziet hoe coureurs Max Verstappen en Yuki Tsunoda al vanaf de vrijdag met de RB21 worstelen, maar ook na het uitproberen van twee verschillende afstellingen tijdens VT3 heeft Red Bull de problemen nog niet opgelost.

Een twaalfde plaats voor Max Verstappen en een negentiende plaats voor Yuki Tsunoda. Zo sloot Red Bull de laatste vrije training voorafgaand aan de kwalificatie in Hongarije af. De renstal kampt tot nu toe al het hele weekend met balansproblemen aan de RB21. Nieuwe teambaas Laurent Mekies vreest dat er op de zaterdag ook geen verbetering is ten opzichte van de vrijdag op de Hungaroring.

“Vanaf gisteren hebben we het al lastig”, legt de Red Bull-teambaas uit aan Sky Sports F1 na de laatste vrije training. “Het is erg moeilijk geweest om de auto in het juiste afstelvenster te krijgen en Max en Yuki het juiste gevoel in de auto te geven. We hebben inmiddels van alles geprobeerd om de auto te verbeteren, maar eerlijk gezegd voelt het vandaag ongeveer hetzelfde aan, en we vinden gewoon niet genoeg grip.”

Tests

In een poging om te begrijpen waar het probleem precies zit, probeerde Red Bull onder meer twee verschillende afstellingen uit voor Verstappen en Tsunoda. Dat leverde ook twee verschillende analyses op vanuit de coureurs. Terwijl Verstappen aangaf dat de voorkant van zijn auto de beperkende factor was, wees Tsunoda juist op problemen met de achterkant. “We zijn zowel gisteren als vanochtend twee verschillende kanten opgegaan om de problemen beter te begrijpen. Vanaf de eerste run gisteren voelde het al alsof er iets niet helemaal klopte. We hebben wat tests uitgevoerd, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat we het tot nu toe nog niet hebben opgelost.”

