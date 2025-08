Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat Sebastian Vettel toch geen terugkeer maakt bij Red Bull. De voormalig coureur van het Oostenrijkse team werd eerder nog door Marko aangewezen als ‘ideale opvolger’. Toch past Vettel niet helemaal bij wat Red Bull zoekt voor de plaatsvervanger van de adviseur, onthult Marko nu.

Wie wordt de opvolger van Helmut Marko bij Red Bull? De Oostenrijker is met zijn 82 jaar de jongste niet meer, en wees afgelopen april zelf zijn ideale erfgenaam al aan: Sebastian Vettel. “Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen”, zei Marko destijds. Hoewel de Duitse wereldkampioen twijfelde, leek hij het idee niet helemaal van de hand te wijzen. Vettel voerde zelfs gesprekken met Marko over een rol bij Red Bull, maar het opvolgingsplan van de adviseur lijkt nu toch in duigen te zijn gevallen.

“Het hele verhaal is niet doorgegaan, omdat we met de herstructurering bij Red Bull Racing al meer dan genoeg te doen hadden”, vertelt Marko, wanneer F1 Insider vraagt naar de Vettel-geruchten. De Oostenrijkse adviseur zegt verder dat de Duitse oud-F1-coureur ook niet genoeg tijd heeft. “Dit is een voltijdsbaan, die kun je niet slechts voor een paar races doen. Ik denk niet dat wat wij zoeken goed bij hem past.”

Toekomst Marko

Het team onderging de afgelopen tijd al een ingrijpende verandering door het ontslag van Christian Horner en de aanstelling van Laurent Mekies als nieuwe teambaas. Zelf blijft Marko, net als coureur Max Verstappen, in ieder geval in 2026 bij Red Bull. “Mijn contract is geldig tot en met het einde van 2026. Daarna zien we wel.”

