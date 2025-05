Sebastian Vettel sluit niet uit dat hij ooit nog eens terugkeert naar het team van Red Bull. Helmut Marko, die op 82-jarige leeftijd voelt dat zijn pensioen met rasse schreden nadert, wees de viervoudig wereldkampioen eerder al aan als zijn ideale opvolger. Vettel benadrukt dat hij absoluut geen Helmut Marko is, maar zet de deur wel op een kier voor een nieuwe carrière binnen de Red Bull-gelederen. Welke rol hij zou vervullen, laat hij in het midden.

Helmut Marko liet in aanloop naar zijn tweeëntachtigste verjaardag weten dat zijn pensioen dichterbij komt. De jaren beginnen te tellen voor de Oostenrijkse topadviseur, die met vierentwintig Grands Prix ook een uitzonderlijk drukke agenda heeft. Mocht Red Bull op zoek gaan naar een vervanger, dan schuift Marko alvast Sebastian Vettel naar voren. De Duitse vedette won vier wereldtitels met de Oostenrijkse renstal, maar hing zijn racepak in 2022 aan de wilgen.

Menig Formule 1-fan ziet in Vettel de perfecte opvolger, met name voor het opleidingsteam van Red Bull. Helmut Marko ontfermde zich jarenlang over jonge talenten die hopen door te breken met het team. In gesprek met het Oostenrijkse ORF bevestigde Vettel dat hij met Marko heeft gesproken over een mogelijke rol bij Red Bull. “Ik kan het nog steeds goed vinden met Helmut, en we praten ook veel”, aldus de 37-jarige ex-coureur. “Wat betreft dat onderwerp (het opvolgen van Marko, red.) hebben we nog geen diepgaande gesprekken gevoerd, maar dat zou in de toekomst misschien een rol kunnen gaan spelen.”

‘Helmut Marko is onvervangbaar’

“Het valt nog te bezien in welke vorm”, voegde Vettel eraan toe. “Marko heeft immers al een paar keer gezegd dat hij zou stoppen, maar hij zit er nog steeds. En ik hoop dat hij er nog lang zal blijven.” Voorlopig zet Vettel zichzelf niet onder druk om Marko op te volgen, ook al is hij goed bekend met diens werkzaamheden. “Op een gegeven moment gaat het leven onverbiddelijk door – dat beseft Helmut ook wel”, lichtte de viervoudig wereldkampioen toe. “Hij is een realist en kan alles heel goed inschatten. Ik denk dat hij zelf ook wel weet wanneer het tijd is om te stoppen.”

“Marko is onvervangbaar – laten we dat vooropstellen. Hij is een uniek karakter en heeft sinds 2005 een enorme bijdrage geleverd aan het succes van Red Bull”, besloot Vettel. “Wie zijn opvolger ook wordt, het zou mooi zijn als alle moeite die hij erin heeft gestoken niet verloren gaat. Ik ken zijn positie nog goed vanuit mijn tijd bij Red Bull. Daarbij moet ik ook toegeven dat ik me de laatste jaren weinig met Helmut heb bemoeid, al heb ik wel een idee van wat hij precies doet.”

