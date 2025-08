Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt een update over de 2026-auto van Red Bull. De Oostenrijkers staan volgend jaar niet alleen met een gloednieuw chassis aan de start, maar ook met hun eerste zelfgebouwde motor. Volgens Marko ziet het project er tot nu toe ‘veelbelovend’ uit, en is het team ook met het chassis goed op weg.

McLaren raakt steeds meer uit het zicht voor Red Bull in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal staat inmiddels 324 WK-punten voor op de Oostenrijkers, en de twee teams worden gesplitst door Ferrari en Mercedes op respectievelijk plek twee en drie. Volgend jaar liggen er echter weer nieuwe kansen voor Red Bull, wanneer een nieuw reglement in de autosport van kracht gaat. Helmut Marko is alvast optimistisch.

“We hebben een lange weg afgelegd, maar de cijfers zijn veelbelovend,” vertelt Marko aan de Kronen Zeitung. Red Bull staat in 2026 niet alleen met een compleet nieuw chassis op de baan, maar ook met hun eerste zelfgebouwde motor. De Oostenrijkers krijgen daarbij hulp van het Amerikaanse Ford, ‘een belangrijke partner’, volgens Marko. “Als groot bedrijf hebben zij bijvoorbeeld totaal andere toegangsmogelijkheden als het gaat om de inkoop van materialen.”

“Er zijn vier componenten die doorslaggevend kunnen zijn: de verbrandingsmotor, de batterij, de brandstof en de stroomvoorziening”, vervolgt de Oostenrijkse adviseur. “Ook met het chassis boeken we goede vooruitgang.” Marko hoopt echter één ding: “Dat we geen herhaling van 2014 zien, toen Mercedes opeens vijftig tot zeventig pk meer had.”

Marko sprak Antonelli

Over datzelfde Mercedes heeft Marko, zo vertelt hij tegen F1 Insider, ook nieuwe informatie, na een gesprek met Andrea Kimi Antonelli in een hotel in Spa-Francorchamps. “Ik sprak Antonelli even heel kort in Spa, en hij zei dat hij geen vertrouwen had in de auto (de W16, red.). Zodra hij te veel van de bolide vraagt, verliest hij de controle”, onthult de Red Bull-topman. “Het lijkt erop dat het bij zijn auto net zo belangrijk is om in het juiste werkvenster te zitten als dat bij die van ons het geval is. Wanneer de auto wel werkt, dan heeft het veel meer potentie, en voor een coureur als Russell gaat dat wat gemakkelijker.”

