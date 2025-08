Max Verstappen denkt dat het rijden in de Formule 1 in 2026 door onder andere het nieuwe motorreglement nog meer een zaak wordt van ‘managen’ en sparen. Hij zei dat donderdag in Hongarije in reactie op conclusies van ondere anderen Carlos Sainz.

Sainz, teamgenoot van Verstappen in hun gezamenlijke tijd bij het toenmalige Toro Rosso, liet de afgelopen dagen en weken al iets los over de bevindingen in de simulator met betrekking tot de auto voor 2026. Dat deden ook andere coureurs al. Sainz zei dat het “raar” voelt om op het rechte stuk juist vermogen te verliezen.

Verstappen is benieuwd hoe het in 2026 zal gaan. “Je zult soms meer moeten managen qua energie in de auto, in sommige gevallen meer dan ander. Maar dat is nu ook al wel het geval. Volgend jaar zal dat heus nog vaker zijn. En de tijd zal leren of dat iets goeds is, of juist niet.”

