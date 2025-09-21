Richard Verschoor heeft in Azerbeidzjan averij opgelopen in de strijd om de F2-titel. De Nederlander, zaterdag zesde in de sprintrace, eindigde zondag als negende in de hoofdrace. Daarmee won hij weliswaar twee plekken ten opzichte van zijn startpositie, maar de concurrenten in het kampioenschap eindigden voor hem.

Jack Crawford won zondagochtend in de straten van Bakoe de hoofdrace. Met zijn vierde zege van het seizoen komt hij op 169 punten, daarmee is hij iets ingelopen op koploper Leonardo Fornaroli. Die eindigde door een tijdstraf als vijfde, maar leidt in het kampioenschap nog met 188 punten. Achter het tweetal staat de zondag uitgevallen Luke Browning derde (161), Verschoor is vierde (149). Er zijn nog twee raceweekenden te gaan in de Formule 2: Qatar (eind november) en Abu Dhabi (begin december). Er zijn dus nog tientallen punten te vergaren.

Verschoor en Van Hoepen

Verschoor, zaterdag zesde in de sprintrace, startte zondagochtend als elfde in de F2 hoofdrace. De Nederlander wist uiteindelijk twee plekken hoger te eindigen. Hij werd negende achter Rafael Villagomez, die Van Amersfoort Racing een achtste plaats bezorgde. Beter verging het Joshua Dürksen en Dino Beganovic; zij vergezelden Crawford als nummers 2 en 3 op het podium in Bakoe.

Laurens van Hoepen ging voor een alternatieve strategie. De debutant in de Formule 2, eerder dit seizoen actief in de Formule 3, startte in de hoofdrace vanuit het achterveld en kon dus wel een gokje wagen. Dat werd helaas voor hem niet beloond met een stunt. Wel is duidelijk dat Van Hoepen volgend jaar ook in de F2 actief zal zijn – bij welk team is echter nog even de vraag.

