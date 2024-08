Formule 2 wordt gezien als de kweekvijver van Formule 1. Maar daar kom je niet zonder slag of stoot, talent alleen is niet altijd voldoende. Formule 2-coureur Richard Verschoor doet in de podcast Formule 1 Paddockpraat een boekje open over de weg naar de koningsklasse: van successen tot slapeloze nachten.

“Ik hoor al vier, vijf jaar dat mensen zeggen: waar ben je mee bezig? Waarom kies je deze route?” Want volgens Verschoor is de route die hij aflegt niet altijd makkelijk. Zowel de mentale als financiële druk is hoog en de benodigde bedragen voor een stoeltje zijn astronomisch. “Het is niet normaal wat je moet betalen. Voor mensen zoals ik, die nul budget hebben vanuit huis, is het niet te doen”, stelt Verschoor.

En als je dan eenmaal de Formule 2 hebt gehaald, is het geen garantie dat je doorstroomt naar de koningsklasse. “Eigenlijk zou je moeten zeggen dat degene die kampioen wordt in de Formule 2 een stoel moet krijgen in de Formule 1. Als er zo veel goed talent goed rijdt, dan moet je dat juist supporten. Je zou bijna zeggen: maak vanuit de Formule 1 één team waar je gewoon twee rookies per jaar inzet”, aldus Verschoor.

Dit en meer hoor je allemaal in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat! Beluister de podcast hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



