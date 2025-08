Formule 2-coureur Richard Verschoor verlaat Hongarije als nummer drie in de titelstrijd. Na de achtste plek op zaterdag eindigde hij zondag dankzij een fraaie inhaalrace vanaf P11 als vijfde. De Nederlandse coureur van MP Motorsport zag Leonardo Fornaroli winnen en uitlopen in het kampioenschap.

De Italiaan, vorig jaar al kampioen in de Formule 3 – zonder een wedstrijd te winnen – staat bekend om zijn constante presteren. Dat belooft voor hem veel goeds in het kampioenschap, waarin nog acht wedstrijden op het programma staan. In Hongarije won Fornaroli zijn eerste hoofdrace in de Formule 2, ondanks een straf. Hij komt daardoor op 154 punten, dat zijn er negentien meer dan Verschoor (135).

De Nederlander eindigde verdienstelijk als vijfde. Een prima klassering gezien zijn elfde startplek op de Hungaroring. Toch zakte Verschoor door dat resultaat een plek in de titelstrijd. Jack Crawford, achter Fornaroli en diens teamgenoot Roman Stanek derde in Boedapest, is hem nu voorbij gegaan. Crawford heeft 137 punten.

De achterstand die Verschoor nu heeft op Fornaroli is nog niet eerder dit seizoen zo groot geweest. Dat is een slecht voorteken voor de Nederlander. Die heeft op zijn beurt, samen met MP Motorsport echter al vaker laten zien dat hij zich goed weet terug te knokken. Dat biedt hoop voor de climax van het Formule 2-seizoen.

Kleine blik achter de schermen in de F2-paddock:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.