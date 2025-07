Met een knappe tweede plaats bewees Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout zondag in Toronto waarom hij een van de revelaties van het IndyCar-seizoen is. Het was zijn eerste podium in drie jaar en na afloop liet de als negende gestarte Nederlander laat weten dat het wat hem betreft zeker niet het laatste podium is.

“Ik wist dat we naar voren konden komen, het was een genot om in deze auto te rijden”, liet de coureur van Dale Coyne Racing optekenen bij FOX Sports. “En ik heb het gevoel dat dit de eerste is van veel podiumplekken die er met dit team zullen komen.”

De 24-jarige coureur uit Hoofddorp timmert al het hele seizoen aan de weg. Zo eindigde hij meermaals in de top-tien en blonk hij de afgelopen weken enkele keren uit door fraaie inhaalraces. Die waren nodig, omdat Van Kalmthout enkele keren noodgedwongen vanuit de achterhoede moest starten. Dat was zondag in Canada niet het geval: hij vertrok van P9.

Toch wachtte hem dus nog een flinke klus als hij op het podium wilde eindigen. Maar die klus klaarde hij op indrukwekkende wijze. ‘VeeKay’ – hij won in 2021 al eens een IndyCar-race – ging nog even aan kop, maar moest de Mexicaan Patricio O’Ward uiteindelijk voor zich dulden. Dat mocht de pret niet drukken: de coureur en zijn team waren logischerwijs zeer tevreden met het eerste podium in drie jaar en de vijfde in totaal in zijn IndyCar-loopbaan.

In het kampioenschap staat Van Kalmthout op de dertiende plaats, met 211 punten. Meervoudig kampioen Alex Palou leidt de dans met 515 punten, O’Ward volgt op flinke achterstand: 386 punten. Komend weekend wacht de volgende race, die is op het circuit van Laguna Seca.

Reactie Rinus van Kalmthout:

