Charles Leclerc keerde in Austin terug op het podium na een enerverende Grand Prix van de Verenigde Staten. De Monegask nam een risico door als enige coureur in de top te starten op de zachte band. Max Verstappen pakte de zege, Lando Norris werd tweede, en Leclerc mocht na een fel gevecht tevreden zijn met P3.

“Ik maakte me wel wat zorgen toen ik zag dat ik de enige auto was die op de rode band stond,” gaf Leclerc toe. “Ik wist dat het een risicovolle keuze was. Ik hoopte direct naar de leiding te kunnen doorstoten, maar dat was iets te optimistisch. Gelukkig wonnen we wel een positie en dat hielp heel erg in de race.”

Het duel met Norris zorgde voor spektakel in het slot van de wedstrijd. “Daar genoot ik echt van,” aldus Leclerc. “Beetje jammer dat ik aan het einde mijn tweede plek verloor, maar ik had veel plezier in de auto. Hoe dan ook ben ik tevreden met mijn podiumplek gezien het een zware tweede seizoenshelft is en we ook dit weekend niet goed begonnen.”

