Dat Jan Lammers een ‘steengoede coureur’ en aimabel mens is, weet Rob Kamphues al ruim veertig jaar. Onze columnist en Ziggo’s Formule 1-gastheer brengt een ode aan zijn jeugdheld en sportdirecteur van de Dutch GP. “Het volledige verhaal verscheen onlangs in de Dutch GP Special. Hieronder een passage uit het artikel.



Het was het weekeinde van de internationale Paasraces. ‘Jantje’, inmiddels 21 maar nog steeds een broekie in de autosport, stond op het punt zijn debuut te maken in de Formule 3. Ook alweer zo’n unicum. Want wanneer had er voor het laatst een Nederlander aan de start gestaan van zo’n klasse? We gokten erop dat het Rob Slotemaker moest zijn geweest in een tijd dat we nog een korte broek droegen en met een schepje en emmertje in de zandbak speelden.

Jan bewonderde mijn tekening

Het was op een druilerige vrijdag, half maart. Zoals zo vaak was het waterkoud op Zandvoort. Fred en ik waren nu op onze eigen brommers door de duinen gesjeesd om op tijd bij de ingang van de pits te staan. Aangezien we onze Puch’s hadden opgevoerd tot ver voorbij de legale snelheid, deden we daar hooguit drie kwartier over.

Lees ook: Longread: het overgetelijke F1-debuut van Jan Lammers in Buenos Aires

Twee mannen in zwart-wit-geblokt hesjes met OCA erop versperden ons zoals altijd de toegang tot de autosporthemel. Jan kwam aanlopen, herkende mij van eerdere handtekeningensessies, bewonderde mijn tekening en zei: “Ik heb nu even geen tijd. Kom straks in de pits maar even langs, dan kijk ik rustig.”

Hij zag mijn beteuterde gezicht.

“Heb je geen pitskaart?”

Ik schudde mijn hoofd. Jan trok zijn eigen kaart over zijn hoofd en gaf hem aan mij.

“Heb je een vriendinnetje?”

Ik schudde weer ontkennend het hoofd. Stom natuurlijk, want in een flits besefte ik dat Jan nog een tweede kaart had willen geven en met een tweede kaart had ik grote kans gemaakt om eindelijk een vriendinnetje te ‘scoren’. Ik had natuurlijk ook een tweede kaart voor mijn broer moeten vragen, maar dat durfde ik al helemaal niet. Van jeugdheld was Jan voor mij in een klap gepromoveerd tot een halve heilige.

Lees hier alles over de Dutch GP 2023 met o.a. het complete tijdschema

Het volledige verhaal van Rob Kamphues en zijn ode aan Jan lammers verscheen eerder in onze Dutch GP Special, nu in de winkel of online te bestellen met gratis bezorging in Nederland! In deze editie vind je alles over de Grand Prix van Nederland, zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!