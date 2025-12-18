Is Lando Norris met zijn eerste wereldtitel Formule 1 een mentale drempel over en volgen de komende jaren meer hoofdprijzen? Voormalig F1-coureur Robert Doornbos is daar nog niet van overtuigd. “De wereldkampioen van 2025 is niet de beste rijder van 2025 en dat vindt iedereen”, zo stelt Doornbos tegenover FORMULE 1 Magazine.

Er bestaat nog altijd twijfels over de mentale weerbaarheid van Lando Norris, zo weet ook Robert Doornbos. “Ik weet hoe het werkt. Als media goed over je schrijven is het leuk. En als ze slecht over je schrijven, kun je wel zeggen ‘Ik lees het niet’, maar je krijgt het toch mee. Max Verstappen en ook Oscar Piastri zijn daar niet gevoelig voor, schat ik zo in, maar voor Norris ligt dat anders op basis van het karakter dat hij nu eenmaal heeft. En zoiets kan zomaar je bottleneck worden als je op dit niveau voor titels wilt strijden. Formule 1 is een split decision sport, je maakt afwegingen in fracties van een seconde. Als je dan één negatieve gedachte hebt, bewust of onderbewust, kan je dat zomaar twee- tot driehonderdste kosten.”

‘Levenswerk volbracht’

Zijn eerste titel heeft Norris in de optiek van Doornbos volledig te danken aan zijn auto. Tegelijkertijd valt met die titel, zoals hij het stelt, de ‘monkey off his back’, oftewel een loden last van zijn schouders. “Dan is zijn levenswerk volbracht en is alles wat volgt een bonus.”

De vraag is echter of er nog meer titels zullen volgen. De vergelijking met land- en streekgenoot Jenson Button dringt zich op. Button werd in 2009 voor de eerste en enige keer wereldkampioen met Brawn GP. Hij had zijn titel te danken aan een technische vondst (dubbele diffuser), waarmee hij in de beginfase van het seizoen een enorme voorsprong in het WK opbouwde. Uiteindelijk won hij de titel met de hakken over de sloot.

Doornbos: “Het verschil zit ‘m in de auto. De McLaren van Norris is het hele jaar de dominante auto geweest. De overeenkomst met Button is de slinkende voorsprong en de spanning die dat met zich meebrengt. Kijk, winnen is winnen. Toch zal er altijd een smaakje aan deze titel van Norris blijven kleven. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen en moeten maken. En of hij nog een keer zo’n kans krijgt? Dat is zeer de vraag met de nieuwe technische reglementen van volgend jaar.”

