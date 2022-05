FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Spanje, waar Max Verstappen optimaal profiteerde van pech bij titelrivaal Charles Leclerc.

Marca

Max Verstappen krijgt van Marca een tien. De Nederlander was in de ogen van de Spaanse krant de man van de dag. “Hij herstelde zich van een spin in bocht 3 en kwam ondanks het ontbreken van DRS terug door slim te pitten en alles uit zijn banden te halen.” Wel schrijft Marca dat men bij Red Bull moet oppassen dat er niet twee kampen ontstaan. “Wat we van deze race in de gaten moeten houden, is de reactie van Pérez. Die eindigde als tweede, maar was duidelijk niet blij dat hij de eerste plaats moest afstaan. Hij zei zelfs dat ‘we later nog moeten praten’ toen hij aan het eind van de race met de mensen in de Red Bull-garage sprak.”

La Gazzetta dello Sport

Uiteraard veel aandacht bij de Gazzetta dello Sport voor het uitvallen van Charles Leclerc en de spin van Carlos Sainz. Na een bliksemstart dit seizoen weet Ferrari voor de derde keer op rij niet te winnen. Inmiddels is de riante voorsprong in het WK van Leclerc op Verstappen, omgezet in een kleine achterstand op de Nederlander. De roze krant uit Milaan vraagt zich dan ook wanhopig af: “Ferrari, waar ben je gebleven?”

“Net toen het leek alsof we getuige waren van een perfecte Grand Prix van Spanje, werden miljoenen rode harten in de 28ste ronde verbrijzeld toen de power unit van Charles Leclerc – tot dan toe autoritair aan de leiding – ermee ophield”, vervolgt La Gazzetta. “Voor Leclerc is het z’n eerste nulscore dit kampioenschap en een kostbare. Red Bull maakte een magische dag compleet met de tweede plaats voor Sergio Perez die ook voor de snelste ronde tekende. Voor Ferrari is het een weekend dat pijn doet en veel vragen oproept.” De Italiaanse krant besluit met de constatering dat het gelukkig slechts een paar dagen duurt alvorens Ferrari de kans krijgt om zich te revancheren. “Leclerc zal volgend weekend in zijn thuisrace in Monte Carlo proberen terrein terug te winnen.”

De auto van Charles Leclerc na zijn uitvalbeurt (Motorsport Images)

Daily Mail

Complimenten van de Daily Mail voor de prestatie van Max Verstappen in Spanje. De Engelse tabloid constateert dat de Nederlander weliswaar werd geholpen door het uitvallen van Leclerc, maar verder een puike race reed en een geweldig duel uitvocht met George Russell. “Het kostte alle vechtlust van de Nederlander – en het strategisch inzicht van zijn Red Bull-team – om te zegevieren nadat Russell, die als derde eindigde, een dappere en verbluffende strijd had geleverd voor Mercedes. Verstappen werd ook geholpen door een portie geluk – de opgave van de op kop rijdende Charles Leclerc in ronde 27.”

Verder in de Daily Mail veel aandacht voor de ‘wederopstanding’ van Mercedes en de inhaalrace van Hamilton die na “een verbluffende heroveringsrit” op de vijfde plaats eindigde. “Lewis moest in het bloedhete Barcelona worden teruggesleept van de rand van de afgrond, maar gelooft nu dat hij de wereld opnieuw kan veroveren. De zevenvoudig wereldkampioen scheurde vanaf de voorlaatste plaats door het veld en eindigde als vijfde. Een ommekeer die hem misschien toch nog een glimp kan laten opvangen van de achtste titel waar hij naar snakt. Het zal een monsterlijke comeback vergen, vanaf 64 punten achterstand op de nieuwe kampioenschapsleider Max Verstappen.”

George Russell in gevecht met Max Verstappen (Motorsport Images)

Ook complimenten voor Russell die rondenlang Verstappen achter zich wist te houden. “Russell maakte net zoveel indruk als Hamilton en misschien zelfs meer, door de derde plaats te veroveren achter het Red Bull-duo Verstappen en Sergio Perez.”

Bild

Waar in Engeland het doorzettingsvermogen van Hamilton wordt geroemd, daar is men in Duitsland minder lovend. Bild kopt: “Null-Bock-Hamilton, Mercedes musste ihn überreden.” Vrij vertaald betekent dat zoiets als: Hamilton heeft er nul zin in en Mercedes moest hem overtuigen door te gaan. De Duitse krant doelt op de ietwat vreemde opmerking van Hamilton na zijn aanrijding met Kevin Magnussen. “Stel je voor dat er een Bundesliga-wedstrijd bezig is en de grootste ster wil na vijf minuten gewisseld worden…”, schrijft Bild. “Dat is precies wat Lewis Hamilton wilde in Barcelona tijdens de Grand Prix van Spanje. Na een botsing met Haas-coureur Magnussen in de eerste ronde, moest de zevenvoudig wereldkampioen een pitstop maken vanwege een lekke band en daardoor lag hij voorlaatste. Hamilton zei via de radio: “Ik zou rustig aan doen met de motor als ik jullie was.” Maar gelukkig legde race engineer Peter Bonnington dat verzoek naast zich neer, aldus Bild.

Het blad heeft veder natuurlijk complimenten voor de prestatie van Max Verstappen die “niet alleen de race won, maar ook de leiding in het wereldkampioenschap overnam van Leclerc.” Bild is verder kort over de inbreng van de Duitse coureurs. “Het was weer geen goed weekend voor de Duitsers. Sebastian Vettel startte als zestiende en eindigde als elfde. Mick Schumacher die als tiende aan de race begon, werd teleurstellende veertiende.”