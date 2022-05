George Russell kan terugkijken op een geslaagde Grand Prix van Spanje. De coureur van Mercedes finishte (voor de tweede keer dit jaar) op de derde plaats, achter de beide Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Dat Russell derde werd was niet eens de grootste verrassing. De Engelsman is een uitzonderlijk talent en presteert al het hele seizoen uiterst constant, maar de manier waarop hij zondag op het snikhete Circuit de Barcalona-Catalunya rondreed voorspelt veel goeds voor de toekomst.

Russell was de race als vierde gestart, maar lag al snel derde, achter Verstappen en de leidende Leclerc. Toen de Nederlander een foutje maakte en even van de baan schoof, lag Russell opeens tweede. Lang leek hij niet van die positie te kunnen genieten. Achter hem had Verstappen zich hersteld en het leek slechts een kwestie van tijd voordat de Nederlander zijn positie zou terugpakken.

George Russell en Max Verstappen in gevecht (Motorsport Images)

Dat gebeurde uiteindelijk niet, mede door de falende DRS van Verstappen die keer op keer weigerde open te gaan. Na een gevecht van twintig minuten, besloot Red Bull Verstappen naar binnen te halen en dan maar middels een undercut aan Russell voorbij te gaan.

Dat lukt uiteindelijk, waardoor de Red Bulls eerste en tweede werden en Russell genoegen moest nemen met P3. Hij wilde na afloop nog niet definitief zeggen dat Mercedes nu helemaal terug is. “Ik zou het graag willen zeggen, maar vandaag gaf een wat vertekend beeld. Ik heb alles gegeven wat ik in huis had om Max – die het geweldig gedaan heeft – achter me te houden. Ik ben er trots op hier te staan.”

Oververhitting

Russell werd tijdens de race door hun team gewaarschuwd voor oververhitting en kreeg tegen het einde het advies om het rustig aan te doen. “Ja, het was ontzettend moeilijk in de laatste ronden. We probeerden echt te overleven, maar ik had een gat [naar de achtervolgers] dus het was oké.”

Door zijn prestatie verstevigt Russell zijn vierde plaats in het kampioenschap. Daarin heeft hij nu 74 punten, negen meer dan Sainz op de vijfde plaats.