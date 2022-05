Na de uitvalbeurt van Charles Leclerc was Sergio Pérez even de snelste man op de baan. De Mexicaan passeerde George Russell voor de leiding maar moest teamgenoot Max Verstappen in de slotfase toch laten gaan. Het leverde Red Bull een één-twee op maar de volgorde zint Pérez duidelijk niet.

Verstappen had de hele race te kampen met problemen met de DRS. Deze ging soms wel en soms niet open, daarnaast raakte hij ook nog van de baan na een onverwachte windvlaag. Het droeg er allemaal aan bij dat hij niet voorbij Russell kon geraken, nadat Perez zijn teamgenoot voorrang had gegeven. De Mexicaan leek in de wetenschap te zijn terugbetaald te worden maar in de slotfase moest hij opnieuw de deur openzetten voor de op dat moment veel snellere Verstappen.

Foto: Motorsport Images

“Ik ben heel blij met mijn eerste podium hier in Spanje, ik voel me zo ontzettend gesteund het hele weekend. Spanje heeft al twee geweldige coureur maar ik leek soms wel Spaans te zijn”, begon hij zijn nababbel met Pedro De La Rosa nog vrolijk. De La Rosa vroeg hem uiteraard ook naar zijn eigen kansen op winst: “Ik zat er dichtbij. Ik ben wel blij met het teamresultaat”, bleef hij politiek.

“We zaten op verschillende strategiën. Ik liet Max er in het begin voorbij en dacht dat ik er daarna wel voorbij kon zonder veel tijd te verliezen en de strategie te laten werken. Maar hoe dan ook, voor het team is het resultaat goed.” In de auto was Pérez iets minder politiek, logischerwijs natuurlijk. “Dat is niet eerlijk maar ok”, antwoordde hij op de mededeling dat Verstappen in aantocht was en voorrang moest krijgen. Na de race klonk de Mexicaan teleurgesteld: “Mooi voor het team maar we moeten praten.”

Na afloop bij Sky Sports lichtte hij die laatste uitspraak nog toe. “We moeten eerst in kaart brengen wat er gebeurde. Je weet in de auto ook niet alles, dat is normaal. Voor mij is het frustrerend. Ik dacht dat ik de positie later in de race terug zou krijgen maar dat ging anders toen de strategie werd aangepast. Een teamorder zou ik het niet maar het veranderde wel alles.”

“Ik omet wel zeggen dat het momentum voor ons niet beter kan nu, we staan bovenaan bij de constructeurs. Maar intern moeten we nog wel even praten. Ik vind dat ik wel de zege verdiende.”

