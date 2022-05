Max Verstappen is opgelucht na zijn zege in de Grand Prix van Spanje. Het was geen gemakkelijke race voor de Nederlander, maar hij is uiteindelijk blij met de zege én de tweede plek voor teamgenoot Sergio Pérez: “Het was een lastig begin, maar een goed einde.”

Wie de race in Spanje niet gezien heeft en de voorsprong van dertien seconden van Max Verstappen op teamgenoot Sergio Pérez ziet, zou denken dat het een makkelijke race was voor de Nederlander. Niets is minder waar, aangezien Verstappen vroeg in de race even van de baan schoot en de hele race worstelde met een haperende DRS-vleugel. Dankzij een goede strategie, en de uitvalbeurt van Charles Leclerc, kon Verstappen er met de zege vandoor gaan én de leiding in het kampioenschap overnemen.

“Ik ging natuurlijk even naast de baan”, blikt Verstappen terug op het moment in bocht 4, waar hij even door de grindbak schoot. “Ik had ineens veel rugwind, dus ik verloor de achterkant en schoot van de baan”, legt hij uit.

“Ik zat in het treintje en probeerde in te halen, maar de DRS werkte niet altijd”, vervolgt Verstappen. “Dat maakte het erg lastig, maar we kwamen dankzij er de strategie weer voor en richtten ons op onze race. Het was een lastig begin, maar een goed einde”, vat hij de race samen.

Op de boordradio klonk Verstappen gedurende de strijd met George Russell gefrustreerd op de boordradio, maar met de focus zat het dus nog goed. “Ik probeerde gefocust te blijven, het is natuurlijk niet fijn als dat gebeurt. Ik ben uiteindelijk blij dat ik heb gewonnen, maar ik ben ook heel blij voor Checo, het was een geweldig resultaat voor het team.”

