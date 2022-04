FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Red Bull voor het eerst sinds 2016 weer een één-twee pakte voor de ogen van de tienduizenden aanwezige Tifosi, die juist een slechte middag kenden.

La Gazzetta dello Sport

“Red Bull’s dominantie en Ferrari’s eerste echte val van het seizoen”, zo vat het Italiaanse La Gazzetta dello Sport de Grand Prix van Emilia-Romagna samen. “Het is een moeilijk te aanvaarden realiteit voor de rode supporters in Imola, die droomden van een totaal andere Grand Prix van Emilia-Romagna.”

“Verstappen is de waardige winnaar van een Grand Prix die hij op vrijdag domineerde, op zaterdag rechtzette door te winnen in de sprintrace en vandaag opnieuw domineerde”, oordelen zij. “Petje af voor de wereldkampioen, die ook het extra punt voor de snelste raceronde mee naar huis nam. Zijn weekend was sensationeel, gewoon perfect.”

Lof voor Verstappen vanuit Italië, maar uiteraard ook de nodige teleurstelling om het verloop van de race van Ferrari, dat Carlos Sainz vroeg zag uitvallen terwijl Charles Leclerc een derde plek weggooide door een spin. “De coureur uit Monaco kwam na het incident als negende terug en herstelde zich daarna in ieder geval tot de zesde plaats. Maar de triomf was helemaal voor Red Bull, de fans gingen naar huis met opgevouwen rode vlaggen. Het kampioenschap is lang, maar wat jammer, ze zouden veel meer verdiend hebben.”

Bild

“De inhaalrace is begonnen!”, zo schrijft het Duitse Bild. Ook daar is veel aandacht voor de spin van Leclerc. “In ronde 53 komt de XXL-schok voor Ferrari. Leclerc pusht te hard in de strijd om de tweede plaats, raakt de kerbstone te hard en spint. De Ferrari glijdt in de vangrail en blijft gelukkig zonder grote schade.”

Red Bull was uiteraard de grote winnaar met de één-twee, maar voor Bild is er een nog grotere winnaar: Lando Norris. Hij veroverde de derde plek na de spin van Leclerc en bood zo weer wat reden tot glimlachen bij McLaren. “De grote winnaar: Norris! De Brit is derde door de misstap.” Maar de race was met name goed voor de titelstrijd: “De inhaalrace voor het wereldkampioenschap is begonnen!”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Red Bull Content Pool

Daily Mail

Vooraan waren Red Bull, Ferrari en Norris de hoofdrolspelers, meer naar achteren was Mercedes-coureur Lewis Hamilton veel in beeld. Hij probeerde voorbij te gaan aan Pierre Gasly, maar slaagde daar niet in en eindigde als dertiende. “Voor ouder wordende sporters bestaat het gevaar dat de klok verder tikt dan middernacht en dat zij de krachten die zij ooit met een vingerknip konden oproepen, niet meer kunnen opbrengen. Dat is misschien niet het geval voor Lewis Hamilton, zelfs niet na de meest verontrustend slechte prestatie uit zijn carrière: een hulpeloze dertiende plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna”, winden ze er bij Daily Mail geen doekjes om.

“Het was moeilijk om hier op het koele, vochtige Imola te geloven dat de Brit ooit aanspraak kan maken op de achtste wereldtitel waar hij zo naar hunkert.” Niet alleen het feit dat George Russell met dezelfde auto vierde werd, ook het feit dat hij op een ronde achterstand werd gezet door Verstappen maakte het een pijnlijke middag voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Het gat tussen Master George en Sir Lewis bedroeg een gigantische minuut. In totaal was Hamilton 1 minuut en 42 seconden verwijderd van winnaar Max Verstappen, de wereldkampioen van Red Bull die zijn rivaal van vorig jaar in ronde 41 van de 66 inhaalde. Dit was Hamiltons laatste schandelijke snee in een meedogenloos weekend van slechte vorm.”

Marca

Het Spaanse Marca geeft Verstappen een tien voor zijn race. “Er is een titelstrijd. Imola is vanaf dag één van hem geweest, met de poleposition op vrijdag, de overwinning op zaterdag en de afstraffing vandaag, van start tot finish met de snelste ronde. De kampioen is niet van plan op te geven, zijn tweede overwinning van het jaar.”

Hamilton krijgt daarentegen een nul. “Hij is niet één met de auto. Russell lag de hele race vijfde toen hij veertiende reed en als rookie geeft hij de kampioen een run voor zijn geld en haalt hem in. Hij begint afscheid te nemen van de titel.”

Foto: Motorsport Images