Na een jaar waarin er nul wijzigingen werden doorgevoerd in het rijdersveld – de tussentijdse promoties van Franco Colapinto en Liam Lawson daargelaten – staat er in 2025 veel te veranderen. Maar liefst vier jonge talenten maken hun opwachting. Gabriel Bortoleto is de laatste rookie die komend seizoen doorstroomt naar de Formule 1. Hoe bereidt hij zich voor op deze sprong?

Het was een unicum in de lange geschiedenis van de Formule 1; tussen 2023 en 2024 werden er geen wijzigingen doorgevoerd in het rijdersveld. Alle tien de teams vertrouwden op de bekende line-up. In 2025 is dat wel anders. Maar liefst vier rookies maken volgend jaar hun debuut, van de jonge Andrea Kimi Antonelli tot de inmiddels bekende Oliver Bearman. Ook Gabriel Bortoleto, nu nog actief in de Formule 2, maakt promotie. Hij komt bij Sauber naast Nico Hülkenberg terecht.

‘Van de sportschool naar de simulator’

Bortoleto was onlangs te gast in de F1 Nation podcast. Daar besprak hij zijn aankomende debuut in de Formule 1 en zijn voorbereiding als beoogde Sauber-rookie. “Ik bereid me veel voor in de simulator, vooral als ik thuis ben”, legde hij uit. “Soms zit ik wel zeven à acht uur in de simulator. Als ik heel eerlijk ben, kan ik toch niet heel veel meer doen. Ik ga naar de sportschool en ik zit in de simulator.”

Hoeveel leer je als coureur nu daadwerkelijk van een simulatie? “Ik weet niet of het per se invloed heeft op mijn kwaliteiten”, aldus de 20-jarige Braziliaan. “Maar als je dit elke dag van je leven doet, zou je denken dat het wel een verschil moet maken op het circuit. Als je in een racesituatie komt die je thuis al honderd keer voorbij hebt zien komen in de simulator, ga je daar automatisch beter op reageren – je denkt er niet eens meer over na.”

Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan, Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto, alle rookies die volgend jaar debuteren in de Formule 1 (Getty Images)

