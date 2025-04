Van de grill naar de grid! Het team van Sauber onthulde dinsdag een speciale livery voor de aankomende GP van Japan. De doorgaans gifgroene C45 is voor deze derde ronde voorzien van een bijzondere steak-kleurstelling. In een verwijzing naar hoofdsponsor Stake ziet de bolide eruit als een rauw stuk vlees. Het moge duidelijk zijn dat dit om een 1-aprilgrap gaat; de kans is klein dat er dit weekend daadwerkelijk een ‘wagyu-wagen’ aan de start staat.

Sauber deelde dinsdag een animatievideo van de C45 in een nieuwe, opvallende kleurstelling. Het steak-design ziet er ietwat luguber uit, maar het is zonder twijfel een in het oog springende livery. Naar verwachting blijft het bij een 1-aprilgrap en verschijnen coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto dit weekend gewoon met hun groene scheurijzers op de grid.

Andere Formule 1-teams komen dit weekend wél met een speciale kleurstelling naar Suzuka. Haas onthulde al een speciaal sakura-design, en Red Bull kwam dinsdag met een witte uitvoering van de RB21 op de proppen. Heel anders dan de kleuren van dierlijk voedsel. Binnen de autosport zijn er in het verleden overigens wel liveries gebruikt met een knipoog naar vlees. Zo verwijst de befaamde Pink Pig-livery van het Le Mans-team van Porsche naar het slagersdiagram van een varken.

Bekijk de video van Sauber hieronder:

